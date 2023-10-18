Сейчас в средствах массовой информации активно обсуждают разнообразные диеты и пищевые добавки, создавая впечатление, что существует какое-то чудодейственное средство, способное гарантировать нам долгая и здоровая жизнь.

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Однако, как отмечает Элис Х. Лихтенштейн, профессор в Университет Тафтса, скорость и характер процесса старения зависят от сложной взаимосвязи нашей генетики и образа жизни, который мы ведем.

Новые рекомендации для пожилых людей

Важными факторами, которые влияют на продолжительность и качество жизни, наша диета, уровень физической активности, количество сна и наличие вредных привычек. Несомненно, генетическая наследственность также играет роль, но данные исследований показывают, что люди, соблюдающие здоровый образ жизни, успешнее справляются с генетическими факторами риска.

Забота о здоровом образе жизни после 60 лет включает в себя ряд ключевых аспектов в питании, которые были подробно описаны в рекомендациях "MyPlate для пожилых людей". Эти рекомендации выделяют особые потребности в питании и физической активности, связанные с возрастом и здоровьем.

Как питаться, чтобы дожить до 100 лет

Пожилым людям, как правило, не нужно много калорий для поддержания стабильного веса, поскольку они часто сталкиваются с изменениями в составе своего тела, включая потерю мышечной массы и увеличение жировой ткани. Однако, несмотря на сниженную потребность в калориях, пожилым людям все равно нужны все питательные вещества. Это означает, что при выборе продуктов важно выбирать полезные и разнообразные категории продуктов.

Особенно важно обеспечивать достаточное употребление жидкости, особенно в жару, и не полагаться только на чувство жажды, которое с возрастом может быть менее выражено.

Следует помнить, что полноценное питание нельзя заменить приемом пищевых добавок. Важно соблюдать сбалансированный рацион, в котором особое внимание уделяется овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, бобам, нежирным молочным продуктам, рыбе, орехам и семенам.

Красное мясо лучше заменить мясом птицы или другими нежирными видами. Замена насыщенных жиров ненасыщенными (например, соевым или рапсовым маслом), а также ограничение потребления соли, добавленного сахара и продуктов, изготовленных из рафинированного зерна, также важны. Один из способов достижения этой цели — приготовление пищи на дому, чтобы избегать продуктов с высокой степенью обработки, которые часто содержат избыток соли, сахара и рафинированных углеводов.

Независимо от возраста, поддержание здорового веса крайне важно. Имейте в виду, что чрезмерное количество жира в организме связано с повышенным риском развития хронических заболеваний, таких как диабет второго типа, заболевания сердца и определенные виды рака. Здоровый образ жизни, включающий регулярную физическую активность, отказ от табачных изделий, адекватный сон и управление стрессом, может снизить риск развития хронических заболеваний и способствовать общему здоровью, независимо от возраста.

Вывод

Ученые извлекли много полезных уроков, изучая людей, доживших до 100 и более лет и остававшихся здоровыми. Исследователи отмечают, что факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни достаточно много, и учитывать нужно каждый из них.

Эти люди ели в основном цельную, растительную пищу с умеренным содержанием калорий. Физическая активность была постоянной в их жизни, и с возрастом они продолжали много ходить и имели другие виды физических упражнений в повседневной деятельности. Также для них на протяжении всей жизни были важны социальные связи.