В отличие от многих предыдущих исследований, часто ограничивались небольшими выборками и фокусировались на определенных группах долгожителей, шведские ученые во главе с Шунсуке Мурата решили подойти к этому вопросу более систематически и масштабно.

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Новое исследование долголетия

В их выборку попало примерно 44 тысячи шведов, имевших разные условия жизни. Участники этого исследования в возрасте от 64 до 99 лет прошли комплексное медицинское обследование, которое длилось 35 лет. За этот период времени 2,7% участников, то есть 1224 человека, дожили до 100 лет, 85% из них были женщинами.

Основной акцент исследования был сделан на анализе крови участников и на 12 биомаркерах, уже ранее связывавшихся с процессами старения и преждевременной смертью. Среди этих биомаркеров была мочевая кислота, которая оказалась ассоциированной с воспалением и является продуктом обмена веществ в организме, связанным с перевариванием определенных продуктов.

Исследователи также рассмотрели маркеры, связанные с метаболическим статусом, уровнем холестерина и глюкозы в крови, которые коррелируют с работой печени (аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза — АЛТ и АСТ), креатинин, ассоциирующийся с функцией почек, фак, фац, железа и маркеры, связанные с анемией.

Какие биомаркеры указывают на долголетие

Оказалось, у доживших до 100 лет, как правило, имели более низкие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, начиная с 60 лет. Хотя средние значения из большинства биомаркеров у долгожителей и обычных людей существенно не отличались, редко наблюдались очень высокие или низкие их значения.

Интересно, что самые низкие шансы на столетнюю жизнь были у тех лиц, которые имели очень низкие уровни общего холестерина и железа. С другой стороны, у людей с повышенными уровнями глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и показателями функции печени также были меньшие шансы дожить до 100 лет.

Ученые пришли к выводу, что питание и употребление алкоголя все же влияют на долголетие. Не лишним, по мнению ученых, будет отслеживать биомаркеры, определяющие работу почек и печени, а также уровень глюкозы и мочевой кислоты, особенно по мере старения.