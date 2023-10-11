На відміну від багатьох попередніх досліджень, які часто обмежувалися невеликими вибірками та фокусувалися на певних групах довгожителів, шведські вчені на чолі з Шунсуке Мурата вирішили підійти до цього питання більш систематично та масштабно.

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Нове дослідження довголіття

У їхню вибірку потрапило приблизно 44 тисячі шведів, які мали різні умови життя. Учасники цього дослідження віком від 64 до 99 років пройшли комплексне медичне обстеження, яке тривало 35 років. За цей період часу 2,7% учасників, тобто 1224 особи, дожили до 100 років, 85% з них були жінками.

Основний акцент дослідження був зроблений на аналізі крові учасників і на 12 біомаркерах, які вже раніше пов'язували з процесами старіння і передчасною смертю. Серед цих біомаркерів була сечова кислота, яка виявилася асоційованою із запаленням і яка є продуктом обміну речовин в організмі, пов'язаним з перетравленням певних продуктів.

Дослідники також розглянули маркери, пов'язані з метаболічним статусом, рівнем холестерину та глюкози в крові, що корелюють з роботою печінки (аланінамінотрансфераза та аспартатамінотрансфераза — АЛТ та АСТ), креатинін, що асоціюється з функцією нирок, фальмафатум, альбумін татдегідрогеназу, а ще рівень заліза та маркери, пов'язані з анемією.

Які біомаркери вказують на довголіття

Виявилося, у тих, хто дожив до 100 років, як правило, мали нижчі рівні глюкози, креатиніну, сечової кислоти, починаючи з 60 років. Хоча середні значення з більшості біомаркерів у довгожителів і звичайних людей істотно не відрізнялися, рідко спостерігалися надзвичайно високі або низькі їхні значення.

Цікаво, що найнижчі шанси на столітнє життя були у тих осіб, у які мали дуже низькі рівні загального холестерину та заліза. З іншого боку, люди з підвищеними рівнями глюкози, креатиніну, сечової кислоти та показниками функції печінки також мали менші шанси дожити до 100 років.

Вчені робили висновок, що харчування та вживання алкоголю все ж таки впливають на довголіття. Не зайвим, на думку вчених, відстежуватиме біомаркери, що визначають роботу нирок та печінки, а також рівень глюкози та сечової кислоти, особливо у міру свого старіння.