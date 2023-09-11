Вага тіла та довголіття

Виявилося, що жінки старше 60 років зі стабільною вагою в 1,2 – 2 рази частіше доживають до 90 – 100 років, що визначалося у дослідженні як визначне довголіття.

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Набір ваги з довголіттям не був пов'язаний, а ось втрата ваги, особливо ненавмисна, була пов'язана зі зниженою ймовірністю дожити до 90 років.

За набір ваги дослідники приймали збільшення маси тіла більш ніж на 5%, за втрату ваги його зниження більш ніж на 5%. Якщо ж вага коливалася в межах ±5%, вона вважалася стабільною.

Стабільність ваги

Хоча вага людини час від часу зменшується або збільшується, в цілому вона залишається стабільною більшу частину життя. Люди, які прагнуть важити менше і сідають на дієту, з часом помічають, що вага починає зростати приблизно до того ж рівня, який був до початку дієти.

Причини можуть бути різними. Є теорія, що організм здатний контролювати кількість жиру в організмі і реагувати на зміни та компенсувати її. Тобто тіло спеціально робить так, щоб вага повернулася. Прихильники теорії порівнюють цей процес із роботою термостата: людина задає температуру, і, якщо в кімнаті стає жарко, включається кондиціонер, а якщо холодно – обігрівач.

На підтвердження цієї версії наводять статистику: лише 10% людей можуть утримувати вагу після дієти. І, можливо, причина цього саме в тому, що організм робить все, щоб вага повернулася до заданого значення.