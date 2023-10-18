Нині в засобах масової інформації активно обговорюють різноманітні дієти та харчові добавки, створюючи враження, що існує якийсь чудодійний засіб, здатний гарантувати нам довге та здорове життя.

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Однак, як зазначає Еліс Х. Ліхтенштейн, професорка в Університеті Тафтса, швидкість та характер процесу старіння залежать від складного взаємозв'язку нашої генетики та способу життя, який ми ведемо.

Нові рекомендації для літніх людей

Важливими факторами, які впливають на тривалість і якість життя, є наша дієта, рівень фізичної активності, кількість сну та наявність шкідливих звичок. Безсумнівно, генетична спадковість також відіграє роль, але дані досліджень показують, що люди, які дотримується здорового способу життя, успішніше справляються з генетичними чинниками ризику.

Турбота про здоровий спосіб життя після 60 років включає ряд ключових аспектів у харчуванні, які були докладно описані в рекомендаціях "MyPlate для літніх людей". Ці рекомендації виділяють особливі потреби у харчуванні та фізичній активності, пов'язані з віком та здоров'ям.

Як харчуватись, щоб дожити до 100 років

Літнім людям, як правило, не потрібно багато калорій для підтримки стабільної ваги, оскільки вони часто стикаються зі змінами у складі свого тіла, включаючи втрату м'язової маси та збільшення жирової тканини. Однак, попри знижену потребу в калоріях, людям похилого віку все одно потрібні всі поживні речовини. Це означає, що при виборі харчів важливо вибирати корисні та різноманітні категорії продуктів.

Особливо важливо забезпечувати достатнє вживання рідини, особливо в спеку, і не покладатися тільки на відчуття спраги, яке з віком може бути менш вираженим.

Варто пам'ятати, що повноцінне харчування не можна замінити прийомом харчових добавок. Важливо дотримуватися збалансованого раціону, в якому особлива увага надається овочам, фруктам, цільнозерновим продуктам, бобам, нежирним молочним продуктам, рибі, горіхам і насінню.

Червоне м'ясо краще замінити на м'ясо птиці або інші нежирні види. Заміна насичених жирів ненасиченими (наприклад, соєвою або ріпаковою олією), а також обмеження споживання солі, доданого цукру та продуктів, виготовлених із рафінованого зерна, також є важливими. Один зі способів досягнення цієї мети — приготування їжі вдома, щоб уникати продуктів з високим ступенем обробки, які часто містять надлишок солі, цукру та рафінованих вуглеводів.

Незалежно від віку, підтримка здорової ваги вкрай важлива. Майте на увазі, що надмірна кількість жиру в організмі пов'язана зі збільшеним ризиком розвитку хронічних захворювань, таких як діабет другого типу, захворювання серця та певні види раку. Здоровий спосіб життя, який включає регулярну фізичну активність, відмову від тютюнових виробів, адекватний сон і управління стресом, може знизити ризик розвитку хронічних захворювань і сприяти загальному здоров'ю, незалежно від віку.

Висновок

Вчені отримали багато корисних уроків, вивчаючи людей, які дожили до 100 і більше років і залишалися здоровими. Дослідники наголошують, що факторів, що впливають на тривалість та якість життя, досить багато, і враховувати потрібно кожен із них.

Ці люди їли здебільшого цілісну, рослинну їжу з помірним вмістом калорій. Фізична активність була постійною у їхньому житті, і з віком вони продовжували багато ходити та мали інші види фізичних вправ у повсякденну діяльність. Також для них протягом усього життя були важливими соціальні зв'язки.