Новое исследование британских ученых указывает, что чрезмерное употребление соли тоже может влиять на вероятность развития диабета. В исследовании участвовало более 400 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

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Наблюдения продолжались почти 12 лет, зафиксировано, что более 13 тысяч человек из всех участников – развился диабет 2 типа.

Мы уже знаем, что ограничение соли может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но это исследование впервые показывает, что уборка солонки со стола также может помочь предотвратить диабет 2 типа,

- сказал ведущий автор доктор Лу Ци.

Исследователи опросили людей, как часто они добавляют соль в пищу, однако она не включала соль, использованную для приготовления пищи, или общее количество потребленной соли.

Результаты исследования : люди, которые "иногда", "обычно" или "всегда" добавляют соль в пищу, имели на 13%, 20% и 39% более высокий риск развития диабета 2 типа соответственно по сравнению с теми, кто "никогда" или "редко" ее добавляют.