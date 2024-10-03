Начнем с самой очевидной причины. Иногда человек хочет есть, потому что просто проголодался или потратил много калорий, например из-за активной тренировки или долгой прогулки на свежем воздухе. Еще одна возможная причина – строгая диета и недостаточное питание, пишет Cleveland Clinic.

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Гипергликемия

Глюкоза – это основной источник энергии для человека, которую организм получает из пищи. Чтобы попасть в клетки, ей нужен "транспорт" – инсулин – гормон, который вырабатывает поджелудочная железа.

Если поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин или клетки организма не реагируют на него, как при диабете первого и второго типа соответственно, глюкоза накапливается в крови – развивается гипергликемия.

Симптомы гипергликемии развиваются медленно в течение нескольких дней или недель. Если уровень глюкозы в крови долго остается высоким, это может привести к серьезным последствиям: сердечно-сосудистых заболеваний, повреждения сосудов сетчатки, почечной недостаточности и полинейропатии.

Первые симптомы гипергликемии:

высокий уровень сахара в крови;

жажда или голод;

затуманенное зрение;

частое мочеиспускание;

головная боль.

Также может быть чувство усталости, потеря веса и плохое заживление порезов и ран.

Гипогликемия

Гипогликемия – это состояние, когда уровень сахара в крови ниже нормы. Низкий уровень глюкозы может быть побочным эффектом приема противодиабетических препаратов.

Первые признаки гипогликемии:

бледная кожа,

дрожь и обильное потоотделение;

головная боль;

чувство голода;

усталость;

головокружение;

учащенное сердцебиение;

раздражительность и чувство тревоги;

проблемы с концентрацией внимания;

онемение губ, щек и языка.

Заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые отвечают за работу многих процессов организма. Она отвечает за сжигание калорий и частоту сердечных сокращений. Из-за нарушения баланса гормонов щитовидной железы вы можете чувствовать усталость или тревогу, быстро терять или набирать вес.

С заболеваниями щитовидной железы чаще сталкиваются женщины.

Чаще всего повышенный аппетит бывает при таких нарушений в работе этой железы:

Гипертиреоз – в ответ на низкий уровень тиреотропного гормона (ТТГ), который вырабатывает гипофиз, щитовидная железа начинает вырабатывать больше своих гормонов. Среди симптомов потеря веса при повышенном аппетите, учащенное сердцебиение, чувство беспокойства, раздражительность, проблемы со сном, дрожь в руках, повышенное потоотделение, мышечная слабость.

Гипотиреоз – ТТГ повышен, и щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем нужно для правильной работы организма. Признаки гипотиреоза: увеличение веса, повышенный аппетит, чувство холода, мышечная слабость, усталость, бледная кожа, боль в суставах и мышцах, хриплый голос, пониженное потоотделение.

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – это воспаление щитовидной железы, при котором иммунная система вырабатывает антитела, атакующие собственные органы организма. При АИТ могут быть признаки как гипо-, и гипертиреоза.