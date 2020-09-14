Тютюновий дим пошкоджує м'язи безпосередньо і серйозніше, ніж очікувалося..Це призводить до збільшення ризику цукрового діабету і хронічного обструктивного захворювання легенів.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Physiology, компоненти тютюнового диму призводять до пошкодження м'язів.

Також на тему: Чи справді легкі сигарети менше шкодять здоров'ю людини

Нині широко поширена думка, що до м'язової слабкості систематичне куріння призводить, в кінцевому підсумку, через запалення і руйнівні процеси в легенях.

Як показали попередні дослідження, сигаретний дим звужує артерії, зменшуючи тим самим приплив крові до серця, ускладнюючи фізичну активність і обмежуючи здатність наростити м'язи.

Вплив цигарок на м'язи

Нове дослідження проводили на мишах, вони протягом восьми тижнів отримували тютюновий дим або шляхом інгаляцій, або шляхом ін'єкцій.

Науковці виявили 34% зниження співвідношення капілярів до м'язових волокон на гомілках у мишей. Стійкість до втоми у них також могла зменшуватися на 43%, що означає швидке слабшання і болі в м'язах.

Висновок: Таким чином, сигаретний дим безпосередньо пошкоджує м'язи, зменшуючи кількість кровоносних судин в них, знижуючи швидкість кровотоку, викликаючи брак кисню і поживних речовин. Ослаблення м'язів знижує рівень фізичної активності, що, своєю чергою, є чинником ризику цукрового діабету і хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ).