Распространено мнение, что к мышечной слабости систематическое курение приводит, в конечном итоге, из-за воспаления и разрушительных процессов в легких. Это не так: табачный дым повреждает мышцы напрямую и серьезнее, чем ожидалось.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Physiology, компоненты табачного дыма приводят к повреждению мышц.

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Сейчас широко распространено мнение, что к мышечной слабости систематическое курение приводит, в конечном итоге, из-за воспаления и разрушительных процессов в легких.

Как показали предыдущие исследования, сигаретный дым сужает артерии, уменьшая тем самым приток крови к сердцу, затрудняя физическую активность и ограничивая способность нарастить мышцы.

Влияние сигарет на мышцы

Новое исследование проводили на мышах, они в течение восьми недель получали табачный дым или путем ингаляций, или путем инъекций.

Ученые обнаружили 34% снижение соотношения капилляров в мышечных волокон на голенях у мышей. Устойчивость к усталости у них также могла уменьшаться на 43%, что означает быстрое ослабевание и боли в мышцах.

Вывод: Таким образом, сигаретный дым непосредственно повреждает мышцы, уменьшая количество кровеносных сосудов в них, снижая скорость кровотока, вызывая нехватку кислорода и питательных веществ. Ослабление мышц снижает уровень физической активности, что, в свою очередь, является фактором риска сахарного диабета и хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ).