Вперше розшифрували людську Х-хромосому
Команда з 53 вчених уперше в історії змогла зробити повне "розшифрування" Х-хромосоми людини. Тобто науковці змогли описати її первинну структуру.
Про це йдеться в статті, яку опублікували в авторитетному журналі Nature.
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Це у 2003 році вченим вдалося повністю секвенувати (ред. встановлення послідовності) людський геном – сукупність усієї ДНК організму разом із генами. Вийшла послідовність у 3 мільярди літер.
Тепер же, через 17 років після цього відкриття, вчені заявили про перше успішне повне секвенування людської хромосоми.
Зробити це вдалося за допомогою нової методики – нанопорового секвенування, яке, на відміну від інших його різновидів, дозволяє "розшифровувати" великі ділянки ДНК. А хромосома за структурою містить понад 90% ДНК клітини,
– йдеться в статті.
Чом це важливо?
Науковці переконують, що це наблизить людство до кращого розуміння людської біології та генетики.