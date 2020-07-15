Команда з 53 вчених уперше в історії змогла зробити повне "розшифрування" Х-хромосоми людини. Тобто науковці змогли описати її первинну структуру.

Про це йдеться в статті, яку опублікували в авторитетному журналі Nature.

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Це у 2003 році вченим вдалося повністю секвенувати (ред. встановлення послідовності) людський геном – сукупність усієї ДНК організму разом із генами. Вийшла послідовність у 3 мільярди літер.

Тепер же, через 17 років після цього відкриття, вчені заявили про перше успішне повне секвенування людської хромосоми.

Секвенування – що це? Це термін молекулярної біології, який позначає "розкладання" полімера на мономери (тобто опис складної сполуки, що складається з великої кількості повторюваних частин, "ланцюжком" цих повторюваних частин).

Зробити це вдалося за допомогою нової методики – нанопорового секвенування, яке, на відміну від інших його різновидів, дозволяє "розшифровувати" великі ділянки ДНК. А хромосома за структурою містить понад 90% ДНК клітини,

– йдеться в статті.

Чом це важливо?

Науковці переконують, що це наблизить людство до кращого розуміння людської біології та генетики.