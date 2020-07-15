Вперше розшифрували людську Х-хромосому

Команда з 53 вчених уперше в історії змогла зробити повне "розшифрування" Х-хромосоми людини. Тобто науковці змогли описати її первинну структуру.

Об этом говорится в статье, которую опубликовали в авторитетном журнале Nature.

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Это в 2003 году ученым удалось полностью секвенировать (ред. установление последовательности) человеческий геном – совокупность всей ДНК организма вместе с генами. Получилась последовательность в 3 миллиарда букв.

Теперь же, спустя 17 лет после этого открытия, ученые заявили о первом успешном полном секвенировании человеческой хромосомы.

Секвенирование – что это? Это термин молекулярной биологии, который обозначает "разложения" полимера на мономеры (то есть описание сложного соединения, состоит из большого количества повторяющихся частей, "цепочкой" этих повторяющихся частей).

Сделать это удалось с помощью новой методики – нанопорового секвенирования, которое, в отличие от других его разновидностей, позволяет "расшифровывать" большие участки ДНК. А хромосома по структуре содержит более 90% ДНК клетки,

– говорится в статье.

Почему это важно?

Ученые убеждают, что это приблизит человечество к лучшему пониманию человеческой биологии и генетики.