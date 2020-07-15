Вперше розшифрували людську Х-хромосому
Команда з 53 вчених уперше в історії змогла зробити повне "розшифрування" Х-хромосоми людини. Тобто науковці змогли описати її первинну структуру.
Об этом говорится в статье, которую опубликовали в авторитетном журнале Nature.
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Это в 2003 году ученым удалось полностью секвенировать (ред. установление последовательности) человеческий геном – совокупность всей ДНК организма вместе с генами. Получилась последовательность в 3 миллиарда букв.
Теперь же, спустя 17 лет после этого открытия, ученые заявили о первом успешном полном секвенировании человеческой хромосомы.
Сделать это удалось с помощью новой методики – нанопорового секвенирования, которое, в отличие от других его разновидностей, позволяет "расшифровывать" большие участки ДНК. А хромосома по структуре содержит более 90% ДНК клетки,
– говорится в статье.
Почему это важно?
Ученые убеждают, что это приблизит человечество к лучшему пониманию человеческой биологии и генетики.