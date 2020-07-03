Биологи из США создали методику, которая позволяет точно пересчитать возраст собаки в человеческие годы. Способ основан на оценке количества определенных меток на ДНК животных.

Традиционно люди умножают возраст собак на семь, чтобы перевести его в человеческий. Исследователи решили проверить, насколько этот метод соответствует действительности, пишет EurekAlert.

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В своей работе ученые обращали внимание на эпигенетические метки – это короткие молекулы, которые отвечают за считывание генов. По мере старения организма их становится больше.

Биологи взяли образцы более ста собак, чтобы проанализировать их метки. В основном материал брали у лабрадоров-ретриверов.

Как соотносится возраст собаки к человеческому

В ходе исследования выяснилось, что умножать возраст собаки на семь не имеет никакого смысла.

Собаки очень быстро взрослеют в первые четыре года жизни (по крайней мере, лабрадоры-ретриверы). Уже к концу этого периода у них накапливается столько эпигенетических меток, сколько у людей бывает до 50 лет. Затем процесс старения замедляется, и 14 лет у собаки соответствует 70-75 лет у человека.