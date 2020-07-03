Біологи з США створили методику, яка дозволяє точно перерахувати вік собаки в людські роки. Спосіб ґрунтується на оцінці кількості певних міток на ДНК тварин.

Традиційно люди множать вік собак на сім, щоб перевести його в людський. Дослідники вирішили перевірити, наскільки цей метод відповідає дійсності, пише EurekAlert.

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У своїй роботі вчені звертали увагу на епігенетичні мітки – це короткі молекули, які відповідають за зчитування генів. У міру старіння організму їх стає більше.

Біологи взяли зразки більш ста собак, щоб проаналізувати їх мітки. В основному матеріал брали у лабрадорів-ретриверів.

Як співвідноситься вік собаки до людського

В ході дослідження з'ясувалося, що множити вік собак на сім не має ніякого сенсу.

Собаки дуже швидко дорослішають в перші чотири роки життя (принаймні, лабрадори-ретривери). Вже до кінця цього періоду у них накопичується стільки епігенетичних міток, скільки у людей буває до 50 років. Потім процес старіння сповільнюється, і 14 років у собаки відповідає 70-75 років у людини.