Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что "за" проголосовали 259 депутатов, передает 24 Канал.

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Каждый потребитель, выбирая тот или иной продукт, должен понимать, что именно он покупает. Сейчас рынок переполнен товарами, которые могут вводить людей в заблуждение. Часто эффективность таких добавок не подтверждена, а их маркировка может быть ненадежной. Недобросовестные производители часто утверждают, что их продукты имеют лечебные свойства, но это не соответствует действительности,

– отметил Ляшко.

Что меняет законопроект

Принятый законопроект устанавливает четкие механизмы для введения диетических добавок в оборот, позволяя Минздраву утверждать список витаминов, минералов и других активных веществ с питательными или физиологическими эффектами, а также определять их максимально допустимые дозы.

Документ также усиливает ответственность за производство и продажу пищевых добавок, которые не соответствуют законодательным требованиям. Предусмотрено нормирование процедуры подачи сообщений о введении в обращение пищевых добавок, создание соответствующего реестра и публикацию его на официальном сайте Госпродпотребслужбы.

По словам Ляшко, после первого чтения законопроект претерпел несколько изменений, в частности уточнено, в каких случаях реализаторы диетических добавок могут получить штраф за нарушение законодательства.

Что такое БАДы

БАДы, или биологически активные добавки, – это средства которые принимают для преодоления дефицита определенных веществ в организме. Пищевые добавки бывают разных форм: в виде таблеток, капсул, жевательных конфет и порошков, а также напитков и энергетических батончиков.

Если вы питаетесь однообразно, пищевые добавки могут помочь получить некоторые питательные вещества. Но проблема в том, что добавками нельзя заменить сбалансированное питание. К тому же некоторые из них могут быть опасными, особенно если их принимать в больших, чем рекомендовано, количествах.

Многие производители не придерживаются указанных дозировок, ведь БАДы не подлежат такому же строгому контролю, как лекарственные препараты. Это может привести к тому, что на рынке появляются некачественные или опасные продукты. Также не все добавки имеют достаточное научное подтверждение эффективности. Некоторые из них могут не давать желаемых результатов или же даже вредить.

Поэтому перед употреблением любых добавок, лучше проконсультироваться с врачом.