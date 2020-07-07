У ВООЗ підтвердили нові дані про поширення COVID-19 через повітря
У ВООЗ у вівторок повідомили, що є нові дані про поширення коронавірусу COVID-19 через повітря.
Про це пише Global News, опублікувавши відео із засідання ВООЗ. Нові дані повідомила фахівець ВООЗ із боротьби з інфекцією професор Бенедетта Аллегранзі.
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Ми визнаємо, що в цій сфері з'являються нові докази, тому ми думаємо, що маємо бути відкритими для цих даних і зрозуміти їх значення,
– заявила Бенедетта Аллегранзі.
Глава підрозділу екстрених захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхов також додала, що у ВООЗ обговорювали можливість передання коронавірусу повітрям. В найближчі тижні представники опублікують інформацію, яку вони мають.
Додамо, що раніше у ВООЗ вважали, що коронавірус передається, головним чином, від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються інфікованим з носа або рота при кашлі, чханні або розмові.