У ВООЗ у вівторок повідомили, що є нові дані про поширення коронавірусу COVID-19 через повітря.

Про це пише Global News, опублікувавши відео із засідання ВООЗ. Нові дані повідомила фахівець ВООЗ із боротьби з інфекцією професор Бенедетта Аллегранзі.

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Ми визнаємо, що в цій сфері з'являються нові докази, тому ми думаємо, що маємо бути відкритими для цих даних і зрозуміти їх значення,

– заявила Бенедетта Аллегранзі.

Глава підрозділу екстрених захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхов також додала, що у ВООЗ обговорювали можливість передання коронавірусу повітрям. В найближчі тижні представники опублікують інформацію, яку вони мають.

Додамо, що раніше у ВООЗ вважали, що коронавірус передається, головним чином, від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються інфікованим з носа або рота при кашлі, чханні або розмові.

Згідно з даними університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії у світі COVID-19 виявили у 11 641 640 людей. 6 320 890 пацієнтів уже одужали, але 538 539 хворих померли.