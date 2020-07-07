В ВОЗ во вторник сообщили, что есть новые данные о распространении коронавируса COVID-19 по воздуху.

Об этом пишет Global News, опубликовав видео с заседания ВОЗ. Новые данные сообщила специалист ВОЗ по борьбе с инфекцией профессор Бенедетти Аллегранзи.

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Мы признаем, что в этой сфере появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение,

– заявила Бенедетто Аллегранзи.

Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов также добавила, что в ВОЗ обсуждали возможность передачи коронавируса по воздуху. В ближайшие недели представители опубликуют информацию, которую они имеют.

Добавим, что ранее в ВОЗ считали, что коронавирус передается, главным образом, от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые инфицированным из носа или рта при кашле, чихании или разговоре.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире COVID– 19 обнаружили у 11 641 640 человек. 6 320 890 пациентов уже выздоровели, а 538 539 заболевших скончались.