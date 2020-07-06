Україна отримає реагентии та обладнання від ВООЗ / pixabay.com

27 українських лабораторій отримають від ВООЗ необхідні матеріали для проведення тестів на COVID-19. Реагенти та обладнання повинні пришвидшити та покращити тестування українців. Гуманітарну допомогу фінансує ЄС.