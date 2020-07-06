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Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
В Україні з'явився новий підрозділ, який займається розвитком трансплантації
15:49, сьогодні В Україні з'явився новий підрозділ, який займається розвитком трансплантації
Не з Китаю: британські вчені озвучили нову версію походження COVID-19
10:36, сьогодні Не з Китаю: британські вчені озвучили нову версію походження COVID-19
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Кількість хворих різко зменшилась: в Україні зафіксували 543 нових випадки COVID-19
08:38, сьогодні Кількість хворих різко зменшилась: в Україні зафіксували 543 нових випадки COVID-19
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