ВООЗ передасть Україні обладнання та реагенти, щоб покращити тестування
27 українських лабораторій отримають від ВООЗ необхідні матеріали для проведення тестів на COVID-19. Реагенти та обладнання повинні пришвидшити та покращити тестування українців. Гуманітарну допомогу фінансує ЄС.
Обладнання та матеріали надійдуть в Україну до 20 серпня, повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні.
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Закуплені матеріали розподілятимуть серед лабораторій відповідно до потреб, визначених Міністерством охорони здоров'я.
Загальна вартість постачань становить 3,5 мільйони євро.
Що саме отримають українські лабораторії
- Витратні матеріали та реагенти.
- Критично важливе лабораторне обладнання для прискорення, збільшення і автоматизації ПЛР-тестування.
Усе обладнання, матеріали та реагенти відповідають стандартам якості ВООЗ.
Переваги обладнання
Один ПЛР-ампліфікатор дає змогу робити 400-600 додаткових тестувань на день, а автоматична станція екстракції РНК удвічі прискорює процес виявлення РНК-вірусу.
6 липня ВООЗ також передала частину обладнання, витратних матеріалів та реагентів до Київського обласного лабораторного центру МОЗ.