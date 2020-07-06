27 украинских лабораторий получат от ВОЗ необходимые материалы для проведения тестов на COVID-19. Реагенты и оборудование должны ускорить и улучшить тестирование украинцев. Гуманитарную помощь финансирует ЕС.

Оборудование и материалы поступят в Украину до 20 августа, сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

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Закупленные материалы будут распределять среди лабораторий в соответствии с потребностями, определенными Министерством здравоохранения.

Общая стоимость поставок составляет 3,5 миллиона евро.

Что именно получат украинские лаборатории

Расходные материалы и реагенты.

Критически важное лабораторное оборудование для ускорения, увеличения и автоматизации ПЦР-тестирования.

Все оборудование, материалы и реагенты соответствуют стандартам качества ВОЗ.

Преимущества оборудования

Один ПЦР-амплификатор позволяет делать 400 – 600 дополнительных тестирований в день, а автоматическая станция экстракции РНК вдвое ускоряет процесс обнаружения РНК-вируса.

6 июля ВОЗ также передала часть оборудования, расходных материалов и реагентов в Киевский областной лабораторный центр Минздрава.