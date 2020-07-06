Человечество только в начале пандемии, – ведущий специалист по вирусам
Профессор Питер Пиот, микробиолог из Бельгии, который является специалистом по Эболе и СПИДу, считает, что человечество ждет несколько лет пандемии и длительный социальный кризис.
Пиот, который и сам переболел COVID-19, прежде всего считает, что нынешний кризис — социальный. Власть много говорит о необходимости сглаживания кривой и мало — о людях, пишет ZME Scince.
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Прошло три месяца от начала заболевания до выздоровления. Однако мой опыт показал мне, что COVID-19 – это больше, чем просто грипп,
– рассказал Пиот.
По словам ученого, официальная статистика по коронавируск занижена, так как она учитывает только лабораторно подтвержденные случаи. На самом же деле инфицированных по всему миру не 11 миллионов, а ближе к 20 миллионам.
Также ученый подтвердил предположение других исследователей о том, что следует ожидать вторую волну.
Я надеюсь, что это будет не цунами, а что-то вроде вспышек, которые у нас уже были. К этому просто нужно быть готовыми,
– заметил ученый.
Правда в том, что мы находимся только в начале пандемии. Пока есть люди, уязвимые к инфекции, вирус будет распространяться!
По прогнозу специалиста, пандемия может длиться несколько лет.
Пиот кроме того выразил сомнения, что вакцина будет на 100% эффективной, хотя, несомненно, ее появление станет большим облегчением.
Ее появления, по словам ученого, объективно стоит ожидать не раньше 2021 года.