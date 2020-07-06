Профессор Питер Пиот, микробиолог из Бельгии, который является специалистом по Эболе и СПИДу, считает, что человечество ждет несколько лет пандемии и длительный социальный кризис.

Пиот, который и сам переболел COVID-19, прежде всего считает, что нынешний кризис — социальный. Власть много говорит о необходимости сглаживания кривой и мало — о людях, пишет ZME Scince.

Читайте также Не из Китая: британские ученые озвучили новую версию происхождения COVID-19

Прошло три месяца от начала заболевания до выздоровления. Однако мой опыт показал мне, что COVID-19 – это больше, чем просто грипп,

– рассказал Пиот.

По словам ученого, официальная статистика по коронавируск занижена, так как она учитывает только лабораторно подтвержденные случаи. На самом же деле инфицированных по всему миру не 11 миллионов, а ближе к 20 миллионам.

Также ученый подтвердил предположение других исследователей о том, что следует ожидать вторую волну.

Я надеюсь, что это будет не цунами, а что-то вроде вспышек, которые у нас уже были. К этому просто нужно быть готовыми,

– заметил ученый.

Правда в том, что мы находимся только в начале пандемии. Пока есть люди, уязвимые к инфекции, вирус будет распространяться!

По прогнозу специалиста, пандемия может длиться несколько лет.

Пиот кроме того выразил сомнения, что вакцина будет на 100% эффективной, хотя, несомненно, ее появление станет большим облегчением.

Ее появления, по словам ученого, объективно стоит ожидать не раньше 2021 года.