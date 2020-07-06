Професор Пітер Піот, мікробіолог із Бельгії, яки є фахівцем з Еболи та СНІДу, вважає, що людство чекає кілька років пандемії й тривала соціальна криза.

Піот, який і сам перехворів на COVID-19, передусім вважає, що нинішня криза – соціальна. Влада багато говорить про необхідність згладжування кривої та мало – про людей, пише ZME Scince.

Читайте також Не з Китаю: британські вчені озвучили нову версію походження COVID-19

Минуло три місяці від початку захворювання до одужання. Однак мій досвід показав мені, що COVID-19 – це більше, ніж просто грип,

– розповів Піот.

За словами вченого, офіційна статистика з коронавірусу занижена, адже вона враховує лише лабораторно підтверджені випадки. Насправді ж інфікованих по всьому світу не 11 мільйонів, а ближче до 20 мільйонів.

Також вчений підтвердив припущення інших дослідників про те, що слід чекати на другу хвилю.

Я сподіваюся, що це буде не цунамі, а щось на кшталт спалахів, які у нас вже були. До цього просто треба бути готовими,

– зауважив вчений.

Правда в тому, що ми перебуваємо лише на початку пандемії. Поки є люди, вразливі до інфекції, вірус буде поширюватися!

За прогнозом фахівця, пандемія може тривати кілька років.

Піот крім того висловив сумніви, що вакцина буде на 100% ефективною, хоча, безсумнівно, її поява стане великим полегшенням.

Її появу, за словами вченого, об’єктивно варто очікувати не раніше 2021 року.