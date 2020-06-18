Всесвітня організація охорони здоров'я розробила рекомендації щодо категорій людей, які отримають вакцину від коронавірусної хвороби в першу чергу. Попередньо пріоритетний доступ до вакцини буде у трьох категорій пацієнтів.

ВООЗ сподівається, що до кінця року будуть вироблені сотні мільйонів доз вакцини. Про це повідомляє The New York Times.

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За словами головного вченого ВООЗ Сум'ї Свамінатан, пріоритет матимуть такі групи населення:

Медикам та іншим працівникам, які працюють на передовій у боротьбі з коронавірусом, зокрема поліції.

Людям з категорії особливо вразливих пацієнтів, в тому числі старшим людям та тим, хто має супутні захворювання;

Людям, які працюють або живуть у місцях з високим ступенем передачі вірусу: в'язницях або будинках для людей похилого віку.

У ВООЗ сподіваються, що вже цього року будуть готовими кілька сотень мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року – 2 мільярди доз.

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Ми налаштовані оптимістично. Але розробка вакцин – це складна справа, вона пов'язане з великою невизначеністю. Добре, що у нас багато вакцин і платформ для їх розробки, тому, навіть якщо перша або друга зазнають невдачі, ми не повинні втрачати надію, – заявила представниця ВООЗ.

Які шанси отримати вакцину проти коронавірусу найближчим часом?

Компанія АstraZeneca спільно з Оксфордським університетом розробила вакцину й продовжує працювати над нею, наразі кілька етапів експериментів вже показали успіх, тому очікують, що випробовування закінчиться восени.

Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди вже підписали контракт з компанією АstraZeneca на поставку 400 мільйон доз вакцини від коронавірусної хвороби.