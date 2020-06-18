Вчені з США виявили що ракові клітини AKT-типу, які характерні зокрема для раку молочної залози, можна знищити звичайним молочним цукром – галактозою. Виявилося, що ракові клітини цього типу можуть харчуватися тільки одним типом цукру, а від іншого — вмирають.

Як і будь-які клітини в організмі, ракові клітини потребують цукрів, а саме глюкози, для підживлення і розростання. Ракові клітини, зокрема, переробляють глюкозу з набагато більшою швидкістю, ніж нормальні клітини. Американські вчені виявили слабкість поширеного типу ракових клітин: негнучкість цукру. Про це пише наукове видання Medical Press.

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Що це означає?

Простіше кажучи, коли ракові клітини піддаються впливу іншого типу цукру – галактози – клітини не можуть адаптуватися і гинуть.

Робота дослідників описує, як онкогени, гени, що викликають рак, також можуть привести до того, що ракові клітини стануть негнучкими до споживання цукру.

Часто клітини розростаються шляхом метаболізму глюкози, але більшість нормальних клітин також можуть рости з використанням галактози. Втім, науковці встановили, що клітини, які володіють загальним канцерогенним геном AKT, не можуть обробляти галактозу, а відтак гинуть від впливу цього типу цукру.

Роль окислювального метаболізму

Також вдалося з'ясувати, що вплив на клітини галактозою змушує їх активувати окислювальний метаболізм, при якому кисень допомагає перетворювати цукри в енергію, на відміну від гліколітичного метаболізму, де енергія походить з глюкози.

Це не означає, що сама галактоза є ефективним засобом лікування ракових клітин типу АКТ, але відкриття дійсно допомогло зрозуміти фундаментальний недолік в цих клітинах, який є причиною їх загибелі.

Ми намагаємося використовувати системний підхід, щоб знайти оптимальне лікування та ефективний спосіб знищення ракових клітин, тому ми використовуємо все нові й нові типи цільової лікарської або генної терапії, які можуть викликати аналогічний ефект і змусити клітину перейти в окислювальний стан,

– підкреслили автори роботи.

Перспектива дослідження

Попри те, що окислювальний процес, викликаний галактозою, дійсно приводив до загибелі ракових клітин типу АКТ, коли клітини піддавалися інший генетичної мутації, MYC, галактоза не вбивала клітини.

В майбутньому вчені сподіваються з’ясувати, які типи комбінованих методів лікування треба застосовувати для дослідження ракових клітин з геном AKT, щоб отримати більш ефективні терапевтичні засоби.