Американські дослідники встановили, що коронавірус використовує щит з молекул цукру, щоб маскуватися від клітин імунної системи. Саме ці молекули впливають на роботу білка SARS-CoV-2, за допомогою якого відбувається зараження здорових клітин.

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго представили висновки дослідження, що дуже важливе для розробки вакцини і лікування COVID-19, про це пише наукове видання Phys.org.

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Що саме виявили вчені

Вірус SARS-CoV-2 використовує глікани (молекули цукру) на своїй поверхні для захисту від атаки імунної системи.

Полісахариди глікани розташовуються на спайкових білках вірусу і складають приблизно 40% їх ваги. Шипоподібні білки мають вирішальне значення для інфікування здорових клітин, забезпечуючи проникнення в них вірусу.

Нове розуміння проникнення та механізмів захисту, яке представили вчені, допоможе у розробці вакцини і варіантів лікування COVID-19.

Але, це ще не все, роль гліканів не обмежується маскуванням SARS-CoV-2. Виявилося, що глікани змінюють форму спайкового білка, щоб сприяти інфікуванню.

Комп'ютерне моделювання дозволило вченим створити цілісну картину процесу інфікування, таким чином тепер розробники вакцин отримали важливу інформацію про захисний механізм вірусу і його взаємодію з рецепторами клітин людини.

Такі фундаментальні висновки поповнять наявні знання вчених. Чим більше ми знаємо про особливості SARS-CoV-2, тим більше у нас шансів побороти його,

– зазначили автори дослідження.