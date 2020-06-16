Американские исследователи установили, что коронавирус использует щит из молекул сахара, чтобы маскироваться от клеток иммунной системы. Именно эти молекулы влияют на работу белка SARS-CoV-2, с помощью которого происходит заражение здоровых клеток.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили выводы исследования, что очень важно для разработки вакцины и лечения COVID-19, об этом пишет научное издание Phys.org.

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Что именно обнаружили ученые

Вирус SARS-CoV-2 использует гликаны на своей поверхности для защиты от атаки иммунной системы.

Полисахариды гликаны располагаются на спаечных белках вируса и составляют примерно 40% их веса. Шипообразные белки имеют решающее значение для инфицирования здоровых клеток, обеспечивая проникновения в них вируса.

Новое понимание проникновение и механизмов защиты, которое представили ученые, поможет в разработке вакцины и вариантов лечения COVID-19.

Но, это еще не все, роль гликанов не ограничивается маскировкой SARS-CoV-2. Оказалось, что гликаны меняют форму спаечного белка, чтобы способствовать инфицированию.

Компьютерное моделирование позволило ученым создать целостную картину процесса инфицирования, таким образом теперь разработчики вакцин получили важную информацию о защитный механизм вируса и его взаимодействие с рецепторами клеток человека.

Такие фундаментальные выводы пополнят имеющиеся знания ученых. Чем больше мы знаем об особенностях SARS-CoV-2, тем больше у нас шансов побороть его,

– отметили авторы исследования.