Ученые из США обнаружили, что раковые клетки AKT-типа, которые характерны в частности для рака молочной железы, можно уничтожить обычным молочным сахаром — галактозой. Оказалось, что раковые клетки этого типа могут питаться только одним типом сахара, а от другого — умирают.

Как и любые клетки в организме, раковые клетки нуждаются в сахарах, а именно глюкозе, для подпитки и разрастания. Раковые клетки, в частности, перерабатывают глюкозу с гораздо большей скоростью, чем нормальные клетки. Американские ученые обнаружили слабость распространенного типа раковых клеток: негибкость сахара. Об этом пишет научное издание Medical Press.

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Что это значит?

Проще говоря, когда раковые клетки подвергаются воздействию другого типа сахара – галактозы – клетки не могут адаптироваться и погибают.

Работа исследователей описывает, как онкогены, гены, вызывающие рак, также могут привести к тому, что раковые клетки будут негибкими к потреблению сахара.

Часто клетки разрастаются путем метаболизма глюкозы, но большинство нормальных клеток также могут расти с использованием галактозы. Впрочем, ученые установили, что клетки, которые обладают общим канцерогенным геном AKT, не могут обрабатывать галактозу, а затем погибают от воздействия этого типа сахара.

Роль окислительного метаболизма

Также удалось выяснить, что воздействие на клетки галактозой заставляет их активировать окислительный метаболизм, при котором кислород помогает превращать сахар в энергию, в отличие от гликолитического метаболизма, где энергия происходит из глюкозы.

Это не означает, что сама галактоза является эффективным средством лечения раковых клеток типа АКТ, но открытие действительно помогло понять фундаментальный недостаток в этих клетках, который является причиной их гибели.

Мы стараемся использовать системный подход, чтобы найти оптимальное лечение и эффективный способ уничтожения раковых клеток, поэтому мы используем все новые и новые типы целевой лекарственной или генной терапии, которые могут вызвать аналогичный эффект и заставить клетку перейти в окислительное состояние,

– подчеркнули авторы работы.

Перспектива исследования

Несмотря на то, что окислительный процесс, вызванный галактозой, действительно приводил к гибели раковых клеток типа АКТ, когда клетки подвергались другой генетической мутации, MYC, галактоза не убивала клетки.

В будущем ученые надеются выяснить, какие типы комбинированных методов лечения следует применять для исследования раковых клеток с геном AKT, чтобы получить более эффективные терапевтические средства.