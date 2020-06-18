Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации относительно категорий людей, которые получат вакцину от коронавирусной болезни в первую очередь. Предварительно приоритетный доступ к вакцине будет у трех категорий пациентов.

ВОЗ надеется, что до конца года будут изготовлены сотни миллионов доз вакцины. Об этом сообщает The New York Times.

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По словам главного ученого ВОЗ Сумьи Сваминатан, приоритет будут иметь такие группы населения:

Медики и другие работники, которые трудятся на передовой в борьбе с коронавирусом, в частности, полиция.

Люди из категории особо уязвимых пациентов, в том числе пожилые люди и те, кто имеет сопутствующие заболевания;

Люди, которые работают или живут в местах с высокой степенью передачи вируса: тюрьмах или домах престарелых.

В ВОЗ надеются, что уже в этом году будут готовы несколько сотен миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года – 2 миллиарда доз.

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Мы настроены оптимистично. Но разработка вакцин – это сложное дело, оно связано с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая терпят неудачу, мы не должны терять надежду, – заявила представительница ВОЗ.

Каковы шансы получить вакцину против коронавируса в ближайшее время?

Компания АstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину и продолжает работать над ней, пока несколько этапов экспериментов уже показали успех, потому ожидают, что испытания закончится осенью.

Италия, Германия, Франция и Нидерланды уже подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллион доз вакцины от коронавирусной болезни.