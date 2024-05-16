Учені опублікували результати дослідження, яке мало на меті з'ясувати причини утворення тромбів після щеплення цими препаратами, в журналі The New England Journal of Medicine. Науковці вважають, що це відкриття вплине на розробку майбутніх вакцин.
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Учені переконані, що ризики спричинені аутоімунною реакцією, до якої деякі люди генетично схильні.
Деталі дослідження
Вакцини на основі аденовірусу, як-от J&J та AstraZeneca, містять компонент, який у генетично схильних людей може викликати вироблення незвично структурованих антитіл проти білка, залученого до згортання крові, – ідеться у дослідженні.
Учені планують ідентифікувати цей компонент і спробувати видалити його за допомогою генної інженерії.
Імовірно, гематологи та фахівці з інтенсивної терапії завдяки цьому частіше виявлятимуть випадки ризику тромбозів.
Що відомо про тробмоз після щеплень
За даними Єльської школи медицини, з понад 18 мільйонів людей, які отримали одноразову вакцину J&J, у 60 людей виник тромбоз. При цьому 9 із цих 60 пацієнтів – померли.
Це стало причиною того, що компанія вилучила чи обмежила використання вакцини AstraZeneca у кількох країнах, зокрема у Данії та Норвегії у 2021 році. В Австралії ускладнення виникало у 2 – 3 людей на 100 000 вакцинованих віком до 60 років, тут вакцину перестали використовувати з березня.
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Johnson & Johnson також заявила, що підтримує дослідження, які допомагають у розробці безпечних та ефективних вакцин.
Зазначається, що обидві вакцини відіграли важливу роль у програмах вакцинації на ранніх етапах пандемії. Одне з досліджень показало, що вакцина AstraZeneca врятувала приблизно 6,3 мільйона життів у 2021 році.