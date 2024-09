Наразі вчені побоюються, що це може вплинути на психічне здоров'я та здатність здобувати нові знання та навички у майбутньому. Висновки опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зміни в мозку дітей вивчали за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Зазвичай кора головного мозку в дітей стоншується внаслідок природного дорослішання. Однак результати спостереження показали, що наслідки карантинних обмежень прискорили цей процес.

Детально про дослідження

У 2018 році учені зібрали результати магнітно-резонансної томографії (МРТ) 160 дітей віком від 9 до 17 років і побудували модель того, як кора головного мозку зазвичай стоншується в шкільні роки.

У 2021 та 2022 роках науковці отримали додаткові сканування тієї ж групи дітей.

Вчені виявили, що порівняно з розвитком до пандемії, кора мозку учасників дослідження мала ознаки прискореного старіння.

У дівчаток зміни вираженіші

У хлопців стоншення кори спостерігалося в одній частині мозку, а у дівчат – у 30 ділянках органу в обох півкулях.

"Ми були шоковані цими даними, оскільки різниця і справді велика", – сказала Патриція Кул – професорка, співдиректорка Інституту навчання та наук про мозок Університету Вашингтона.

Наскільки "постарів" мозок

Учені підрахували, що після карантину мозок дівчат в середньому був на 4,2 року старшим, ніж це мало б бути. Натомість для хлопців ці показники становили лише 1,4 року.

При цьому, що в дівчат, що в хлопців ознаки прискореного старіння відбулися в тих частинах мозку, які пов'язані із зором, що потенційно впливає здатність розпізнавати обличчя.

У дівчат зміни спостерігалися в ділянках, які відповідають за соціальне пізнання, відіграють роль в обробці емоцій та розумінні мови. На думку дослідників, це критично важливі для спілкування частини мозку.

Наслідки впливу пандемії

Важливо! Учені наголосили, що передчасне стоншення кори головного мозку може призводити до проблем у молодому віці та підвищувати ризики нейропсихічних розладів.

Вплив пандемії на головний мозок, ймовірно, супроводжується втратою когнітивної гнучкості, що потенційно впливає на здатність до навчання.