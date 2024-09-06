Заступник Міністра охорони здоров'я Ігор Кузін вважає, що як такого нового спалаху коронавірусу в Україні восени не буде. Однак, усе залежить від мутацій вірусу.

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Інші віруси витіснять COVID-19

Осінній спалах малоймовірний, тому що у світі наразі немає нових мутацій коронавірусу, окрім FLiRT. З вересня очікуємо циркуляцію інших респіраторних вірусів, які витіснять COVID-19 із загальної маси,

– зазначив Ігор Кузін.

Літній спалах спричинив варіант FLiRT

За словами санлікаря, нещодавній літній спалах коронавірусу в Україні був спричинений саме субваріантом FLiRT, який відрізняється високою швидкістю передачі. Втім, цю тенденцію фіксували не лише в Україні, а й у всьому світі.

Довідково. За даними МОЗ, під час літнього сплекску захворюваності на COVID-19, вірус виявили приблизно у 75 тисяч українців. У червні – було зареєстровано понад 2300 випадків, в липні – майже 11,5 тисяч, а в серпні – 64 тисячі.

При цьому, як наголосив Кузін, навантаження на медичну систему України було контрольованим.

Яка ситуація наразі

В середньому наразі орієнтовно 15 – 17% від усіх хворих на коронавірус потребують стаціонарної допомоги.

"Це абсолютно нормальні показники для респіраторної групи інфекцій", – додав Кузін.

А щодо смертності унаслідок коронавірусної хвороби, Кузін повідомив, що рівень летальності значно нижчий, ніж у попередні періоди пандемії.

Так, упродовж літа зареєстровано 112 летальних випадків. І переважно це були старші люди, а найчастіше – невакциновані або ті, які не отримали необхідний курс щеплення.