Рішення прийнли відразу після того, як компанія визнала в судових документах, що препарат може викликати тромбоз. І хоч цей побічний ефект доволі рідкісний, та є небезпечним.

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Вакцину вилучать у всьому світі. У Європейському Союзі її більше не можна буде використовувати — після того, як компанія AstraZeneca добровільно відкликала свій маркетинговий дозвіл, – повідомляє видання.

Зверніть увагу. Заявка на відкликання вакцини була подана ще 5 березня і наразі вже набула чинності.

Подібні заявки будуть подані в найближчі місяці не лише в ЄС, але й у Великій Британії та інших країнах, які схвалили вакцину, відому як Vaxzevria.

Пояснення компанії

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca запевняє, що рішення про вилучення вакцини є суто комерційним. Пояснюють, що вакцину Vaxzevria більше не виробляють і не постачають: її замінили оновлені і безпечніші вакцини, які ефективні проти нових варіантів COVID-19.

Що відомо про ризик тромбозу

AstraZeneca звинуватили в тому, що вакцина може провокувати розвиток тромбозу з тромбоцитопенією (TTS) — стан, за якого рівень тромбоцитів у крові знижується і утворюються тромби, що може призвести до серйозних ускладнень.

30 квітня 2024 року AstraZeneca визнала в суді, що вакцина дійсно може викликати цей рідкісний, але гіпотетично смертельний побічний ефект.

Власне, це і стало ключовим у судовому процесі, в якому десятки родин вимагають компенсації за шкоду, заподіяну їхнім близьким через щеплення препаратом.

Скільки випадків побічних реакцій

Тромбоз із синдромом тромбоцитопенії, який розвинувся унаслідок вакцинації препаратом, пов’язують із принаймні 81 смертю у Великій Британії та сотнями випадків ускладнень.

Попри це, в AstraZeneca продовжують наполягати, що рішення про відкликання вакцини не пов'язане з судовою справою і тим, що їх вакцина може спричинити TTS.

Там наголосили, що пишаються роллю, яку Vaxzevria зіграла в припиненні глобальної пандемії.

Довідка. За незалежними оцінками, за перший рік використання вакцини було врятовано понад 6,5 мільйонів життів, а по всьому світу було поставлено понад три мільярди доз.