Позов проти AstraZeneca

Фармацевтичний гігант є відповідачем у колективному позові, в якому стверджується, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, спричинила смерть та серйозні проблеми зі здоровʼям у десятках випадків.

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Перший позов подали минулого року від імені Джеймі Скотта, батька двох дітей, який отримав інвалідність після тромбу, який спричинив крововилив в мозок, після отримання вакцини у квітні 2021 року. Лікарня тричі телефонувала його дружині, щоб сказати, що її чоловік помре.

Визнання побічного ефекту

AstraZeneca оскаржує ці твердження, але визнала у судовому документі? що її вакцина "може у дуже рідкісних випадках спричинити ТТС – синдром тромбозу з тромбоцитопенією, спричиняє у людей утворення тромбів та низький рівень тромбоцитів у крові".

До суду подали 51 позов, постраждалі та їхні родичі хочуть отримати компенсацію в сумі до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

AstraZeneca визнала проблему після інтенсивних судових перипетій. І це може призвести до виплат, якщо фармацевтична компанія визнає, що вакцина була причиною серйозної хвороби та смерті у конкретних судових випадках.

У листі відповіді, відправленому у травні 2023 року, AstraZeneca повідомила адвокатам містера Скотта, що "ми не визнаємо, що ТТС викликала вакцина на загальному рівні".

Проте у судовому документі, поданому до Високого суду у лютому, AstraZeneca зазначила: "Вакцина AZ може у дуже рідкісних випадках спричинити ТТС. Механізм виникнення невідомий. Крім того, ТТС може також виникнути без використання вакцини AZ (або будь-якої іншої вакцини). Причина у будь-якому конкретному випадку буде питанням для експертизи".

Адвокати стверджують, що вакцина AstraZeneca-Oxford є "дефектною", і її ефективність була "надмірно завищена" – ці претензії AstraZeneca рішуче заперечує.

Вчені вперше виявили зв'язок між вакциною та новим захворюванням, яке називають імунною тромбоцитопенією та тромбозом, викликаними вакциною (VITT), вже на початку березня 2021 року, незабаром після початку розгортання вакцини від COVID-19. Адвокати позивачів стверджують, що VITT є підтипом ТТС, хоча AstraZeneca не визнає це.

Значення судового процесу

AstraZeneca знадобився рік, щоб офіційно визнати, що їхня вакцина може спричинити ТТС, хоча відомості про цей ризик були доступні значно раніше. Це визнання є важливим кроком, але тепер ми очікуємо на доведення зв’язку між вакциною та конкретними випадками захворювань у наших клієнтів. Ми готові довести ці зв'язки в суді",

– сказала Сара Мур, партнер юридичної фірми Leigh Day, яка веде судові позови.

Процес може зайняти роки, оскільки кожен випадок розглянуть індивідуально, і кожне рішення може бути оскаржено. Але адвокати сподіваються, що визнання AstraZeneca створить прецедент, який допоможе іншим постраждалим отримати відшкодування.

Цей судовий процес ставить під сумнів баланс між необхідністю швидкого розгортання вакцин у кризових ситуаціях та потребою в ретельному моніторингу та відповідності стандартам безпеки. Він також підкреслює важливість прозорості та відповідальності виробників вакцин.

Фармацевтична компанія AstraZeneca відмовилася надавати коментарі на запити щодо поточної юридичної ситуації. Натомість вони випустили загальну заяву про те, що їхня вакцина від COVID-19 рятує життя по всьому світі та що вони виконують усі юридичні норми та стандарти безпеки.