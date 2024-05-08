Решение прийнли сразу после того, как компания признала в судебных документах, что препарат может вызвать тромбоз. И хотя этот побочный эффект довольно редкий, и является опасным.
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Вакцину изымут во всем мире. В Европейском Союзе ее больше нельзя будет использовать - после того, как компания AstraZeneca добровольно отозвала свое маркетинговое разрешение, – сообщает издание.
Подобные заявки будут поданы в ближайшие месяцы не только в ЕС, но и в Великобритании и других странах, которые одобрили вакцину, известную как Vaxzevria.
Объяснение компании
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca уверяет, что решение об изъятии вакцины является чисто коммерческим. Объясняют, что вакцину Vaxzevria больше не производят и не поставляют: ее заменили обновленные и безопасные вакцины, которые эффективны против новых вариантов COVID-19.
Что известно о риске тромбоза
AstraZeneca обвинили в том, что вакцина может провоцировать развитие тромбоза с тромбоцитопенией (TTS) - состояние, при котором уровень тромбоцитов в крови снижается и образуются тромбы, что может привести к серьезным осложнениям.
Собственно, это и стало ключевым в судебном процессе, в котором десятки семей требуют компенсации за вред, причиненный их близким из-за прививки препаратом.
Сколько случаев побочных реакций
Тромбоз с синдромом тромбоцитопении, который развился вследствие вакцинации препаратом, связывают с по крайней мере 81 смертью в Великобритании и сотнями случаев осложнений.
Несмотря на это, в AstraZeneca продолжают настаивать, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным делом и тем, что их вакцина может вызвать TTS.
Там подчеркнули, что гордятся ролью, которую Vaxzevria сыграла в прекращении глобальной пандемии.