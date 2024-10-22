ГМО-бактерии против рака

В исследованиях с использованием мышиных моделей рака толстой кишки и меланомы на поздних стадиях, бактериальная вакцина активировала иммунную систему для сдерживания роста как первичных, так и метастатических опухолей, а во многих случаях приводила к их уничтожению. Здоровые ткани при этом оставались неповрежденными, пишет Nature.

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Эта бактериальная вакцина продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с терапевтическими вакцинами на основе пептидов, которые ранее использовались в многочисленных клинических испытаниях против рака.

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Как бактерии уничтожают опухоли

Новая методика начинается с использования пробиотического штамма бактерий E. coli, после чего вносятся специфические генетические изменения для точного регулирования взаимодействия бактерий с иммунной системой, чтобы побудить ее к уничтожению раковых клеток.

Модифицированные бактерии кодируют белки-мишени, известные как неоантигены, специфические для типа рака, который лечится. Эти неоантигены, которые доставляются с помощью бактерий, обучают иммунную систему распознавать и атаковать раковые клетки, экспрессирующие те же белки. Это позволяет оставлять неповрежденными нормальные клетки, которые не содержат этих раковых белков-маркеров.

Генетические модификации также разработаны для нейтрализации естественной способности бактерий избегать иммунного ответа. Это позволяет иммунной системе легко обнаруживать и уничтожать измененные бактерии, оперативно выводя их из организма, если они не находят опухоль.

В экспериментах на мышах было установлено, что эти запрограммированные бактериальные вакцины против рака активируют широкий спектр иммунных клеток, которые атакуют опухолевые клетки, одновременно предотвращая реакции, что обычно сдерживают иммунные атаки на опухоль.

Поскольку мы продолжаем интегрировать дополнительные оптимизации безопасности путем дальнейшего генетического программирования, мы приближаемся к моменту тестирования этой терапии на пациентах,

– заявил один из руководителей исследования Николас Арпайя.

Бактериальная вакцина также замедляла рост рака, когда ее вводили мышам до появления опухолей, и препятствовала повторному развитию тех же опухолей у мышей, которые уже выздоровели.