ГМО-бактерії проти раку

У дослідженнях з використанням мишачих моделей раку товстої кишки та меланоми на пізніх стадіях, бактеріальна вакцина активувала імунну систему для стримування росту як первинних, так і метастатичних пухлин, а в багатьох випадках призводила до їхнього знищення. Здорові тканини при цьому залишалися неушкодженими, пише Nature.

Також на тему Один з видів раку хочуть перестати називати раком: у чому причина

Ця бактеріальна вакцина продемонструвала вищу ефективність у порівнянні з терапевтичними вакцинами на основі пептидів, які раніше використовувались у численних клінічних випробуваннях проти раку.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Як бактерії знищують пухлини

Нова методика починається з використання пробіотичного штаму бактерій E. coli, після чого вносяться специфічні генетичні зміни для точного регулювання взаємодії бактерій з імунною системою, щоб спонукати її до знищення ракових клітин.

Модифіковані бактерії кодують білки-мішені, відомі як неоантигени, специфічні для типу раку, який лікується. Ці неоантигени, які доставляються за допомогою бактерій, навчають імунну систему розпізнавати та атакувати ракові клітини, що експресують ті ж білки. Це дозволяє залишати непошкодженими нормальні клітини, які не містять цих ракових білків-маркерів.

Генетичні модифікації також розроблені для нейтралізації природної здатності бактерій уникати імунної відповіді. Це дозволяє імунній системі легко виявляти та знищувати змінені бактерії, оперативно виводячи їх з організму, якщо вони не знаходять пухлину.

У експериментах на мишах було встановлено, що ці запрограмовані бактеріальні вакцини проти раку активують широкий спектр імунних клітин, які атакують пухлинні клітини, водночас запобігаючи реакціям, що зазвичай стримують імунні атаки на пухлину.

Оскільки ми продовжуємо інтегрувати додаткові оптимізації безпеки шляхом подальшого генетичного програмування, ми наближаємося до моменту тестування цієї терапії на пацієнтах,

– заявив один з керівників дослідження Ніколас Арпайя.

Бактеріальна вакцина також уповільнювала ріст раку, коли її вводили мишам до появи пухлин, і перешкоджала повторному розвитку тих самих пухлин у мишей, які вже одужали.