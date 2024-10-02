Життєвий стиль людини суттєво впливає на ймовірність розвитку онкологічних захворювань та на їхнє успішне лікування, пише Journal of the National Cancer Institute. Сучасні дослідження показують, що пестициди збільшують ризик деяких видів раку більше, ніж куріння, тоді як білки, що містяться в м'ясі та молоці, можуть запобігти розвитку ракових пухлин у кишківнику.

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Чому хочуть перейменувати рак простати

На міжнародному симпозіумі, де брали участь фахівці різних медичних напрямків, у тому числі захисники прав пацієнтів, обговорювалося, чи потрібно називати рак простати низького ступеня злоякісності онкологічним захворюванням.

Основна думка полягала в тому, що відмова від цього терміну знизить шкоду здоров'ю пацієнта. Фахівці також вказали, що такий діагноз часто ставлять посмертно, а сучасна діагностика фокусується на пухлинах вищого ступеня злоякісності.

Хоча рак простати низького ступеня злоякісності не повинен розглядатися як норма через його поширеність та відносну безпеку, важливо проходити регулярні медичні огляди та залишатися під наглядом лікарів.

У чому небезпека перейменування

Нехтування медичним наглядом може призвести до прогресування захворювання, якщо пацієнти не усвідомлюють серйозність свого стану через відсутність діагнозу "рак". З іншого боку, зниження шкоди від надмірної діагностики та лікування також є важливим для покращення загального стану здоров'я.

Автори наукової роботи наголошують, що має бути можливість пом'якшити психологічне навантаження на пацієнтів, не змушуючи їх турбуватися про потенційно смертельний діагноз, коли клітинні зміни передміхурової залози мають низький ризик прогресування.