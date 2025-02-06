Група науковців з Оксфордського інституту антимікробних досліджень (Велика Британія) провела аналіз 1396 мух, зібраних у восьми лікарнях у шести містах Нігерії. Дослідники вивчали, які види бактерій здатні переносити ці комахи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Environment International.

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Мухи переносять небезпечні бактерії

Результати показали, що на мухах було виявлено 17 різновидів бактерій, серед яких Staphylococcus aureus, що спричиняє внутрішньолікарняні інфекції.

Примітно, що значна частина цих мікроорганізмів мала гени, які забезпечують їм стійкість до антимікробних препаратів, включаючи ті, що використовуються лише в крайніх випадках.

Дослідження базується на попередніх роботах цієї ж команди вчених, які раніше встановили, що комахи, такі як мурахи, павуки, мухи та таргани в лікарнях Пакистану, також є носіями супербактерій. До того ж існує доведений зв'язок між мікроорганізмами на тілі комах і бактеріями, які викликають інфекції в пацієнтів після хірургічних втручань.

Нова загроза для тропічних країн

Керівниця дослідження та співавторка роботи Чіома Ачі назвала отримані результати "надзвичайно тривожними". За словами експертки, аналізи підтвердили, що мухи можуть переносити бактерії, стійкі до антибіотиків, що становить особливу загрозу для пацієнтів у тропічних країнах із низьким або середнім рівнем доходів, де комах надзвичайно багато.

Мухи, які харчуються фекаліями та гноєм, можуть переносити інфекції, сідаючи на поверхні в лікарнях або на їжу, з якою контактують люди. Це створює суттєвий ризик поширення інфекцій,

– зазначила дослідниця.

Наукова керівниця Оксфордського інституту антимікробних досліджень та співавторка роботи Кірсті Сендс підкреслила, що мухи, які перебувають у лікарняних приміщеннях, становлять особливу небезпеку для пацієнтів із вразливим здоров'ям.