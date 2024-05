Ученые опубликовали результаты исследования, которое имело целью выяснить причины образования тромбов после прививки этими препаратами, в журнале The New England Journal of Medicine. Ученые считают, что это открытие повлияет на разработку будущих вакцин.

Ученые убеждены, что риски вызваны аутоиммунной реакцией, к которой некоторые люди генетически склонны.

Детали исследования

Вакцины на основе аденовируса, например J&J и AstraZeneca, содержат компонент, который у генетически предрасположенных людей может вызвать выработку необычно структурированных антител против белка, привлеченного к свертыванию крови, – говорится в исследовании.

Ученые планируют идентифицировать этот компонент и попытаться удалить его с помощью генной инженерии.

Вероятно, гематологи и специалисты по интенсивной терапии благодаря этому чаще будут выявлять случаи риска тромбозов.

Что известно о тробмозе после прививок

По данным Йельской школы медицины, из более 18 миллионов людей, получивших одноразовую вакцину J&J, у 60 человек возник тромбоз. При этом 9 из этих 60 пациентов – умерли.

Это стало причиной того, что компания изъяла или ограничила использование вакцины AstraZeneca в нескольких странах, в частности в Дании и Норвегии в 2021 году. В Австралии осложнения возникало у 2 – 3 человек на 100 000 вакцинированных в возрасте до 60 лет, здесь вакцину перестали использовать с марта.

Johnson & Johnson также заявила, что поддерживает исследования, которые помогают в разработке безопасных и эффективных вакцин.

Отмечается, что обе вакцины сыграли важную роль в программах вакцинации на ранних этапах пандемии. Одно из исследований показало, что вакцина AstraZeneca спасла примерно 6,3 миллиона жизней в 2021 году.