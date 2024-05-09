В частности, главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона заявил, что ведомство не зафиксировало неблагоприятных последствий для здоровья у украинцев, привитых этой вакциной, передает 24 Канал.

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"Мы, как и другие страны Европейского Союза, мониторим все неблагоприятные события после иммунизации – от покраснения места введения, повышения температуры до потенциальных других последствий. До сих пор нами мы не регистрировали какие-либо негативные случаи, связанные как с применением вакцины AstraZeneca, так и Pfizer", – отметил Кузин.

Возможные реакции на вакцину

Также Игорь Кузин отметил, что в инструкциях к вакцинам, производитель указывает вероятность возникновения тех или иных побочных реакций организма. По словам заместителя министра здравоохранения, у одного на миллион или на десять миллионов, например могут зафиксировать тяжелые анафилактические реакции, но этот процент крайне низкий и для применения вакцины допустим.

Именно для этого на каждом пункте вакцинации обустраивают специальную аптечку, специалисты проходят обучение по оказанию домедицинской помощи. Но в Украине таких случаев не зарегистрировано,

– отметил главный санитарный врач.

Побочные эффекции

Впрочем, если говорить о 2021 году, то в течение первого месяца вакцинации AstraZeneca зафиксировали почти 700 сообщений о побочных эффектах.

Абсолютное большинство случаев – более 90% – несерьезные реакции. Среди них: покраснение в месте введения инъекции (65,73%), проблемы с опорно-двигательным аппаратом (почти 13%) и неврологические расстройства (11,96%).

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