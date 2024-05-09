Зокрема, головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону заявив, що відомство не зафіксувало несприятливих наслідків для здоров'я в українців, що були щеплені цією вакциною, передає 24 Канал.
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"Ми, як і інші країни Європейського Союзу, моніторимо всі несприятливі події після імунізації – від почервоніння місця введення, підвищення температури до потенційних інших наслідків. Досі нами ми не реєстрували будь-які негативні випадки, пов'язані як із застосуванням вакцини AstraZeneca, так і Pfizer", – зазначив Кузін.
Можливі реакції на вакцину
Також Ігор Кузін наголосив, що в інструкціях до вакцин, виробник вказує ймовірність виникнення тих чи інших побічних реакцій організму. За словами заступника мінітра охорони здоров'я, в одного на мільйон чи на десять мільйонів, наприклад можуть зафіксувати важкі анафілактичні реакції, але цей відсоток вкрай низький і для застосування вакцини припустимий.
Саме для цього на кожному пункті вакцинації облаштовують спеціальну аптечку, фахівці проходять навчання з надання домедичної допомоги. Але в Україні таких випадків не зареєстровано,
– зазначив головний санітарний лікар.
Побічні ефекції
Втім, якщо говоритипро 2021 рік, то упродовж першого місяця вакцинації AstraZeneca зафіксували майже 700 повідомлень про побічні ефекти.
Абсолютна більшість випадків – понад 90% – несерйозні реакції. Серед них: почервоніння у місці введення ін'єкції (65,73%), проблеми із опорно-руховим апаратом ( майже 13%) та неврологічні розлади (11,96%).
Що відомо про ризик тромбозу після Vaxzevria
- Компанію AstraZeneca звинуватили в тому, що їх вакцина проти коронавірусу може провокувати розвиток тромбозу з тромбоцитопенією (TTS) — стан, за якого рівень тромбоцитів у крові знижується і утворюються тромби, що може призвести до серйозних ускладнень.
- Нещодавно AstraZeneca визнала в суді, що вакцина дійсно може викликати цей рідкісний, але гіпотетично смертельний побічний ефект.
- Учора, 8 травня, стало відомо, що AstraZeneca відкликає свою вакцину Oxford-AstraZeneca від COVID-19 в усьому світі. Там наголошують, що рішення є комерційним і нібито не пов'язане із ризиками тромбозу.