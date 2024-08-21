Нове дослідження кето-дієти

Під наглядом вчених з Університету Бата у Великій Британії 53 здорових дорослих протягом 4 – 12 тижнів дотримувались однієї з трьох дієт: кетогенної з низьким вмістом вуглеводів, з низьким вмістом цукру або помірної за вмістом цукру та вуглеводів.

Також на тему Чому заборони в їжі не допомагають схуднути

Дослідження показало, що кетогенна дієта призводить до підвищення рівня холестерину, скорочення кількості корисних кишкових бактерій та погіршення здатності організму засвоювати цукор, перемикаючись на жири як основне джерело енергії.

І дієта з низьким вмістом цукру, і кетогенна дієта сприяли зниженню жирової маси без впливу на фізичну активність учасників. Передбачається, що для схуднення доцільніше скорочувати споживання цукру, а не вуглеводів.

Погіршення мікробіому

До четвертого тижня дослідження кетогенна дієта призвела до змін у мікробіомі кишківника, зокрема, до зниження кількості біфідобактерій, які залежать від харчових волокон, зменшення на кетогенній дієті відбулося на 40% в порівнянні з іншими дієтами. Ці зміни зберігалися і на 12 тижні, що вказує на можливі довгострокові наслідки для здоров'я.

Підвищення холестерину

Дослідники особливо стурбовані впливом кетогенної дієти на рівень холестерину, тоді як учасники на дієті з низьким вмістом цукру до 12 тижня навіть знизили його рівень.

Попри зменшення жирової маси, кетогенна дієта збільшує рівень шкідливих жирів. Тривале дотримання такої дієти може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, включаючи ризик серцево-судинних захворювань та інсульту,

– зазначили вчені.

Ризик діабету

Кетогенна дієта також знижувала рівень глюкози, але погіршувала здатність організму обробляти вуглеводи. У людей на кето-дієті також спостерігалося підвищення рівня ферменту PDK4, характерне для діабету 2 типу, а також зниження рівнів ферменту AMPK та білка GLUT4, важливих для метаболізму глюкози.