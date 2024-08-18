Дослідження ефективності дієт

1996 року вчені провели опитування серед людей, які в минулому брали участь у дієтичній програмі для зниження ваги. Метою опитування було оцінити, як змінилася вага людей через 3 роки після закінчення дієти.

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Виявилося, що багато учасників дослідження знову набрали 25 – 95% від втраченої ваги, а 40% людей набрали навіть більше, ніж втратили за час дієти.

В іншому дослідженні вчені спостерігали за людьми, які знижували вагу трьома способами:

лише дієтою;

лише фізичними вправами;

дієтою та фізичними вправами.

Через рік люди з першої та останньої груп досягли найкращих результатів у зниженні ваги порівняно з людьми, які займалися лише фізичними вправами. Проте вже за 2 роки всі учасники дослідження знову набрали вагу. При цьому у людей, які дотримувалися лише дієти для схуднення, вага виявилася навіть вищою від вихідного.

Дієти не працюють

Дієти для схуднення можуть допомогти зменшити вагу за досить короткий час. Однак у довгостроковій перспективі дієти майже ніколи не працюють: вони не спрямовані на причину, через яку відбувається набір ваги.

Безрезультатні спроби пацієнтів скинути вагу за допомогою дієт призводять до втрати мотивації: ти раз по раз намагаєшся щось зробити, але нічого не виходить або навіть стає гірше.

Чому так відбувається? Головна причина надмірної ваги – це надлишок калорій, незалежно від їхнього джерела. Часто буває так, що відмова від певного продукту або групи продуктів не призводить до зниження калорійності раціону.

Наприклад, людина вирішила відмовитися від шоколаду і замість неї почала їсти випічку – калорійність раціону від цього не знизилася, і вага, швидше за все, залишиться на колишньому рівні. А ще відмова від шоколадки може бути сприйнята організмом як стрес, який хочеться заїсти, – у цьому випадку вага може навіть збільшитися.

Тому при роботі з харчовими звичками завжди потрібно шукати причини переїдання та опрацьовувати їх. Тільки тоді вдасться вибудувати нову систему харчування і досягти бажаної ваги, яка не повернеться до колишніх цифр через пару років.