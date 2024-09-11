Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Статистика захворюваності на лихоманку Західного Нілу

За даними МОЗ, з початку року в Україні зареєстровано 69 випадків цієї небезпечної хвороби, з них 41 – у серпні. Найбільше хворіли люди в Полтавській, Черкаській, Київській областях та в Києві.

У лікарнях столиці за літній еріод перебувало 17 пацієнтів із діагнозом лихоманка Західного Нілу.

Довідково. Батьківщиною цієї лихоманки вважають Африку. Саме в одній з африканських країн у 1937 році вперше виявили це захворювання. Тепер воно циркулює у всьому світі.

Як передається лихоманка

Передається члихоманка Західного Нілу через укуси комарів, а переносять інфекцію перелітні птахи.

Через Україну якраз проходять декілька шляхів перелітних птахів, тому ми будемо постійно стикатися з цією інфекцією,

– зазначив Кузін.

Санлікар також наголосив, що єдиний варіант захиститись від лихоманки Західного Нілу один – уникнути будь-яким способом укусів комарів, використовуючи репеленти, москітні сітки тощо.

Примітно, що хвороба має літньо-осінню сезонність, частіше на неї хворіють сільські жителі, а також любителі полювання. Від людини до людини хвороба не передається.