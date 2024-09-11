Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Статистика захворюваності на лихоманку Західного Нілу
За даними МОЗ, з початку року в Україні зареєстровано 69 випадків цієї небезпечної хвороби, з них 41 – у серпні. Найбільше хворіли люди в Полтавській, Черкаській, Київській областях та в Києві.
У лікарнях столиці за літній еріод перебувало 17 пацієнтів із діагнозом лихоманка Західного Нілу.
Довідково. Батьківщиною цієї лихоманки вважають Африку. Саме в одній з африканських країн у 1937 році вперше виявили це захворювання. Тепер воно циркулює у всьому світі.
Як передається лихоманка
Передається члихоманка Західного Нілу через укуси комарів, а переносять інфекцію перелітні птахи.
Через Україну якраз проходять декілька шляхів перелітних птахів, тому ми будемо постійно стикатися з цією інфекцією,
– зазначив Кузін.
Санлікар також наголосив, що єдиний варіант захиститись від лихоманки Західного Нілу один – уникнути будь-яким способом укусів комарів, використовуючи репеленти, москітні сітки тощо.
Примітно, що хвороба має літньо-осінню сезонність, частіше на неї хворіють сільські жителі, а також любителі полювання. Від людини до людини хвороба не передається.