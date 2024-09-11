Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Статистика заболеваемости лихорадкой Западного Нила

По данным Минздрава, с начала года в Украине зарегистрировано 69 случаев этой опасной болезни, из них 41 – в августе. Больше всего болели люди в Полтавской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве.

В больницах столицы за летний период находилось 17 пациентов с диагнозом лихорадка Западного Нила.

Справочно. Родиной этой лихорадки считают Африку. Именно в одной из африканских стран в 1937 году впервые обнаружили это заболевание. Теперь оно циркулирует во всем мире.

Как передается лихорадка

Передается лихорадка Западного Нила через укусы комаров, а переносят инфекцию перелетные птицы.

Через Украину как раз проходят несколько путей перелетных птиц, поэтому мы будем постоянно сталкиваться с этой инфекцией,

– отметил Кузин.

Санврач также отметил, что единственный вариант защититься от лихорадки Западного Нила один – избежать любым способом укусов комаров, используя репелленты, москитные сетки и тому подобное.

Примечательно, что болезнь имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты. От человека к человеку болезнь не передается.