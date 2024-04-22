Пігменти, які забарвлюють фрукти та овочі – лікопен та антоціанін – не вважаються алергенами. Алергію викликають білки, які потрапляють в організм у складі їжі.

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Як виникає алергія на фрукти та овочі

Фрукти та овочі викликають синдром оральної алергії або пилково-харчовий синдром. Це перехресна алергія, тобто вона виникає у людей, які страждають від алергії на пилок. Імунна система помилково приймає фруктові або рослинні білки за рослинні білки пилку, і у людини виникає алергічна реакція. Або якщо у людини алергія на латекс, вона може бути перехресна алергічна реакція на певні фрукти – банан, авокадо, дині.

Алергію на фрукти та овочі викликають плоди, які не пройшли теплової обробки. З фруктів найчастіше це абрикоси, банани, ківі, яблука, груші, персики, екзотичні фрукти, манго, папая, карамбола. Серед овочів найбільше алергенний перець, бруква, ріпа, морква, буряк, цибуля. Варення, компот, сік, відварені та заморожені овочі зазвичай не викликають алергії.

Що спричиняє алергію на овочі та фрукти

Зазвичай синдром оральної алергії пов'язані з цими видами пилку:

Березовий пилок. Яблуко, мигдаль, морква, селера, вишня, фундук, ківі, персик, груша, слива.

Пилок трав. Селера, диня, апельсин, персик, помідор.

Пилок амброзії. Банан, огірок, диня, соняшникове насіння, кабачок.

Але не у кожної людини з алергією на пилок буде синдром оральної алергії, якщо вона їсть певні овочі та фрукти.

Симптоми алергії на фрукти та овочі

Симптоми включають свербіж у роті, горлі, іноді з легким набряком. Всі прояви швидко зникають після ковтання свіжих фруктів або сирих овочів. Лікування зазвичай не потрібне. У поодиноких випадках може виникнути анафілактична реакція, коли важко ковтати та дихати, і тут потрібна термінова медична допомога.

Алергія зазвичай виникає не у маленьких дітей. Найчастіше зустрічається у дітей старшого віку, підлітків та молодих людей, які їли фрукти чи овочі багато років без проблем.

Як лікувати алергію на фрукти та овочі

Якщо фрукти та овочі викликають симптоми алергії, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем. Лікар може призначити антигістамінні препарати. Після встановлення діагнозу алерголог пропонує варіанти лікування і їсти овочі та фрукти в приготованому вигляді.

Якщо виникла гостра алергічна реакція, людина задихається і непритомніє, треба терміново викликати швидку допомогу.