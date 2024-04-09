Зокрема, лікарка педіатр Катерина Мельниченко навела прості поради, які допоможуть вберегтись від важких симптомів алергії у цей період.

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Поради, якщо перебуваєте на вулиці:

носіть окуляри – це допоможе уникнути потрапляння пилку на слизову оболонку очей;

одягайте головні убори і ховайте волосся;

не соромтесь носити захисну маску.

Коли ви прийшли додому, варто:

увесь верхній одяг складіть у пакет;

прийміть душ, промийте очі і ніс;

не сушіть речі на відкритому повітрі – це збільшить кількість пилку рослин на них;

на провітрювання приміщення виділяйте час, не надто вікривайте вікна та двері у кімнатах;

робіть щоденне вологе прибирання.

Як позбутись алергії

"У випадку, якщо у вас з'явились симптоми алергії варто вжити будь-які антигістамінні препарати", – говорить Катерина Мельниченко.

Симптоми алергії Лікарка радить звернути увагу на тасі симптоми: сльозотеча і свербіж очей, носоглотки, кашель, симптоми зі сторони ЖКТ, свербіння шкіри від контакту з пилком,

Важливо проконсультуватись з лікарем, якщо помітили у себе ці неприємні стани. Фахівець допоможе у разі погіршення стану, проконсультує та надасть рекомендації, аби подібних симптомів уникнути в майбутньому.

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