В частности, врач педиатр Екатерина Мельниченко привела простые советы, которые помогут уберечься от тяжелых симптомов аллергии в этот период.

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Советы, если находитесь на улице:

носите очки – это поможет избежать попадания пыльцы на слизистую оболочку глаз;

надевайте головные уборы и прячьте волосы;

не стесняйтесь носить защитную маску.

Когда вы пришли домой, стоит:

всю верхнюю одежду сложите в пакет;

примите душ, промойте глаза и нос;

не сушите вещи на открытом воздухе – это увеличит количество пыльцы растений на них;

на проветривание помещения выделяйте время, не слишком открывайте окна и двери в комнатах;

делайте ежедневную влажную уборку.

Как избавиться от аллергии

"В случае, если у вас появились симптомы аллергии стоит принять любые антигистаминные препараты", – говорит Екатерина Мельниченко.

Симптомы аллергии Врач советует обратить внимание на такие симптомы: слезотечение и зуд глаз, носоглотки, кашель, симптомы со стороны ЖКТ, зуд кожи от контакта с пыльцой,

Важно проконсультироваться с врачом, если заметили у себя эти неприятные состояния. Специалист поможет в случае ухудшения состояния, проконсультирует и даст рекомендации, чтобы подобных симптомов избежать в будущем.

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