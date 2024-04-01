О потенциальных рисках для здоровья и как минимизировать вред, 24 Канал расспросил у врача, пульмонолога, аллерголога, кандидата медицинских наук Майи Руселевич.
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Пыль из Сахары в Украине
1 апреля Укргидрометцентр сообщил, что пыль из Сахары зафиксировали в Украине. Отмечают, что она представляет угрозу для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.
"Волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары (это хорошо видно на спутниковом снимке с платформы EUMETSAT)", – говорится в сообщении.
Пыль из Сахары распространилась на Украину / Фото Укргидрометцентра
Есть ли опасность
В то же время метеорологи успокаивают, что прямой угрозы из-за запыленности воздуха для населения нет.
"Для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 метров в секунду, а длиться это должно 3 часа и более. Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит и бури на этот раз не будет. Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным явлением. Не представляйте лишнего и не паникуйте", – сообщили метеорологи.
Риски для здоровья
Аллерголог Майя Руселевич объяснила в комментарии 24 Каналу, что пыль из Сахары может быть опасна для людей, у которых есть заболевания дыхательной системы или ЛОР органов.
Дело в том, что пыль может раздражать слизистые оболочки, часто вызывает кашель, насморк, затрудненное дыхание.
Майя Руселевич – аллерголог
"Прежде всего речь о людях с бронхиальной астмой, с рецидивирующими бронхитами, с хроническими обструктивными заболеваниями легких, муковисцидозом и людей с аллергическим ринитом, детей, которые часто болеют".
Также, по словам аллерголога, явление опасно для людей, у которых аллергия на пыльцу.
Как минимизировать вред пыли
Врач объясняет, что для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья вследствие распространения в Украине пыли из Сахары стоит придерживаться простых рекомендаций. И конечно, первое, что стоит сделать, – минимизировать контакт с пылью.
Майя Руселевич – аллерголог
"Мы должны минимизировать контакт с пылью. Для этого не следует выходить на улицу, применять кондиционеры, очистители воздуха".
Ограничьте пребывание на улице и использование духов
По словам врача в эти дни очень важно избегать занятий спортом на улице. Для тех, кто любит бегать, играть футбол, стоит выбрать другую активность на время распространения пыли из Сахары.
Майя Руселевич – аллерголог
"Стоит уменьшить физические нагрузки на улице, не бегать, не играть в футбол. Лучше выбирать занятия в помещении, где применяют кондиционеры, особенно очистители воздуха с гипофильтрами и увлажнители воздуха для того, чтобы влажность воздуха была 50 – 60 процентов".
Это поможет минимизировать попадание пыли на слизистые оболочки и возникновение воспалительного процесса. Кроме того, аллерголог отмечает, что следует пить много воды.
Потреблять много воды важно, чтобы наши слизистые не пересыхали. А еще стоит минимизировать использование эфирных масел, духов, дезодорантов, чтобы уменьшить раздражение ими.
"Вымыть вредную пыль": как очистить слизистую
Врач Майя Руселевич советует применять назальный душ, или назальный спрей с изотоническим, солевым раствором. Это необходимо для того, чтобы смыть пыль со слизистой носа.
Как правильно промыть нос: видео
Эти простые советы помогут минимизировать попадание пыли на слизистые и уменьшат риски обострений хронических заболеваний.
Пыль может "переносить" вирусы и бактерии
Кроме раздражения слизистых и вреда для групп риска есть еще одна опасность пыли из Сахары. Она может переносить аллергены. Врач объясняет, что часто аллергические заболевания обостряются именно в период пылевых бурь.
"Частицы пыли могут переносить вирусы. Поэтому часто в период бурь дети могут подхватить ОРВИ, риновирус, аденовирус, вирус гриппа", – отметила врач.
Поэтому, еще раз подчеркнула, что важно ограничить пребывание на улице, закрывать окна, промывать нос, обращать внимание на влажность воздуха.
Пыль из Сахары: что нужно знать
- Предварительно часть Европы "накрыло" чрезвычайно редкое облако пыли, которое поднялось из пустыни Сахара. Пыль окрасила небо в оранжевый оттенок над частями Франции, Швейцарии и южной Германии.
- Каждый год из Сахары поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. В то время как более крупные частицы быстро падают обратно на Землю, мельчайшие частицы иногда могут пролетать на тысячи километров.
- Облако пыли из Сахары повлияло на качество воздуха в некоторых странах. В частности, швейцарские метеорологи сообщили, что зафиксировали около 180 тысяч тонн пыли. Это примерно вдвое больше, чем во время пылевых бурь за последние годы.