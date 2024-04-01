О потенциальных рисках для здоровья и как минимизировать вред, 24 Канал расспросил у врача, пульмонолога, аллерголога, кандидата медицинских наук Майи Руселевич.

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Пыль из Сахары в Украине

1 апреля Укргидрометцентр сообщил, что пыль из Сахары зафиксировали в Украине. Отмечают, что она представляет угрозу для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

"Волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары (это хорошо видно на спутниковом снимке с платформы EUMETSAT)", – говорится в сообщении.



Пыль из Сахары распространилась на Украину / Фото Укргидрометцентра

Есть ли опасность

В то же время метеорологи успокаивают, что прямой угрозы из-за запыленности воздуха для населения нет.

"Для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 метров в секунду, а длиться это должно 3 часа и более. Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит и бури на этот раз не будет. Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным явлением. Не представляйте лишнего и не паникуйте", – сообщили метеорологи.

Риски для здоровья

Аллерголог Майя Руселевич объяснила в комментарии 24 Каналу, что пыль из Сахары может быть опасна для людей, у которых есть заболевания дыхательной системы или ЛОР органов.

Дело в том, что пыль может раздражать слизистые оболочки, часто вызывает кашель, насморк, затрудненное дыхание.

Майя Руселевич – аллерголог "Прежде всего речь о людях с бронхиальной астмой, с рецидивирующими бронхитами, с хроническими обструктивными заболеваниями легких, муковисцидозом и людей с аллергическим ринитом, детей, которые часто болеют".

Также, по словам аллерголога, явление опасно для людей, у которых аллергия на пыльцу.

Как минимизировать вред пыли

Врач объясняет, что для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья вследствие распространения в Украине пыли из Сахары стоит придерживаться простых рекомендаций. И конечно, первое, что стоит сделать, – минимизировать контакт с пылью.

Майя Руселевич – аллерголог "Мы должны минимизировать контакт с пылью. Для этого не следует выходить на улицу, применять кондиционеры, очистители воздуха".

Важно! Людям, которые входят в группы риска, врач советует надевать маски, специальные респираторы. Также можно использовать назальные фильтры, которые предотвращают проникновение микрочастиц пыли на слизистые оболочки.

Ограничьте пребывание на улице и использование духов

По словам врача в эти дни очень важно избегать занятий спортом на улице. Для тех, кто любит бегать, играть футбол, стоит выбрать другую активность на время распространения пыли из Сахары.

Майя Руселевич – аллерголог "Стоит уменьшить физические нагрузки на улице, не бегать, не играть в футбол. Лучше выбирать занятия в помещении, где применяют кондиционеры, особенно очистители воздуха с гипофильтрами и увлажнители воздуха для того, чтобы влажность воздуха была 50 – 60 процентов".

Это поможет минимизировать попадание пыли на слизистые оболочки и возникновение воспалительного процесса. Кроме того, аллерголог отмечает, что следует пить много воды.

Потреблять много воды важно, чтобы наши слизистые не пересыхали. А еще стоит минимизировать использование эфирных масел, духов, дезодорантов, чтобы уменьшить раздражение ими.

"Вымыть вредную пыль": как очистить слизистую

Врач Майя Руселевич советует применять назальный душ, или назальный спрей с изотоническим, солевым раствором. Это необходимо для того, чтобы смыть пыль со слизистой носа.

Как правильно промыть нос: видео

Эти простые советы помогут минимизировать попадание пыли на слизистые и уменьшат риски обострений хронических заболеваний.

Пыль может "переносить" вирусы и бактерии

Кроме раздражения слизистых и вреда для групп риска есть еще одна опасность пыли из Сахары. Она может переносить аллергены. Врач объясняет, что часто аллергические заболевания обостряются именно в период пылевых бурь.

"Частицы пыли могут переносить вирусы. Поэтому часто в период бурь дети могут подхватить ОРВИ, риновирус, аденовирус, вирус гриппа", – отметила врач.

Поэтому, еще раз подчеркнула, что важно ограничить пребывание на улице, закрывать окна, промывать нос, обращать внимание на влажность воздуха.

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