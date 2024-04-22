Пигменты, которые окрашивают фрукты и овощи – ликопен и антоцианин – не считаются аллергенами. Аллергию вызывают белки, которые попадают в организм в составе пищи.

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Как возникает аллергия на фрукты и овощи

Фрукты и овощи вызывают синдром оральной аллергии или пыльцево-пищевой синдром. Это перекрестная аллергия, то есть она возникает у людей, которые страдают от аллергии на пыльцу. Иммунная система ошибочно принимает фруктовые или растительные белки за растительные белки пыльцы, и у человека возникает аллергическая реакция. Или если у человека аллергия на латекс, она может быть перекрестная аллергическая реакция на определенные фрукты – банан, авокадо, дыни.

Аллергию на фрукты и овощи вызывают плоды, которые не прошли тепловой обработки. Из фруктов чаще всего это абрикосы, бананы, киви, яблоки, груши, персики, экзотические фрукты, манго, папайя, карамбола. Среди овощей больше всего аллергенный перец, брюква, репа, морковь, свекла, лук. Варенье, компот, сок, отварные и замороженные овощи обычно не вызывают аллергии.

Что вызывает аллергию на овощи и фрукты

Обычно синдром оральной аллергии связан с этими видами пыльцы:

Березовая пыльца. Яблоко, миндаль, морковь, сельдерей, вишня, фундук, киви, персик, груша, слива.

Пыльца трав. Сельдерей, дыня, апельсин, персик, помидор.

Пыльца амброзии. Банан, огурец, дыня, семечки подсолнечника, кабачок.

Но не у каждого человека с аллергией на пыльцу будет синдром оральной аллергии, если он ест определенные овощи и фрукты.

Симптомы аллергии на фрукты и овощи

Симптомы включают зуд во рту, горле, иногда с легким отеком. Все проявления быстро исчезают после глотания свежих фруктов или сырых овощей. Лечение обычно не требуется. В редких случаях может возникнуть анафилактическая реакция, когда трудно глотать и дышать, и здесь нужна срочная медицинская помощь.

Аллергия обычно возникает не у маленьких детей. Чаще всего встречается у детей старшего возраста, подростков и молодых людей, которые ели фрукты или овощи много лет без проблем.

Как лечить аллергию на фрукты и овощи

Если фрукты и овощи вызывают симптомы аллергии, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Врач может назначить антигистаминные препараты. После установления диагноза аллерголог предлагает варианты лечения и есть овощи и фрукты в приготовленном виде.

Если возникла острая аллергическая реакция, человек задыхается и теряет сознание, надо срочно вызвать скорую помощь.