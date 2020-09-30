Перший у світі чоловік, який вилікувався від ВІЛ, американець Тімоті Рей Браун помер від лейкемії.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

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З великим сумом я повідомляю, що Тімоті після п'яти місяців боротьби з лейкемією пішов з життя сьогодні о 15.10 поруч зі мною і зі своїми друзями,

– написав його партнер Тім Гофген.

Він описав останні роки чоловіка та розповів про співпрацю з дослідниками ВІЛ, лікарями та активістами.

"Я щасливий, що ми розділили життя разом, але я розбитий, що мій герой зараз пішов. Тім справді був наймилішою людиною у світі. Дух Тіма житиме далі, а любов та підтримка родини та друзів допоможуть мені у найскладніший час. Тепер ти мій ангел. Я кохаю тебе вічно, Тім", – сказав Тім Гофген.



Браун зі своїм партнером Тімом Гофманом / Фото з соцмереж

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