Від раку помер чоловік, який першим вилікувався від ВІЛ
Перший у світі чоловік, який вилікувався від ВІЛ, американець Тімоті Рей Браун помер від лейкемії.
Про це йдеться на його сторінці у Facebook.
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З великим сумом я повідомляю, що Тімоті після п'яти місяців боротьби з лейкемією пішов з життя сьогодні о 15.10 поруч зі мною і зі своїми друзями,
– написав його партнер Тім Гофген.
Він описав останні роки чоловіка та розповів про співпрацю з дослідниками ВІЛ, лікарями та активістами.
Браун зі своїм партнером Тімом Гофманом / Фото з соцмереж
Історія хвороби "берлінського пацієнта"
У Брауна у 2006 виявили лейкемію, через рік він пройшов дві трансплантації кісткового мозку в Берліні та отримав імунітет до ВІЛ.
Рецидив раку крові у нього виявили у 2019 році, він поширився по всьому організму. Браун не шкодував, що йому зробили пересадку кісткового мозку та заявляв, що це дала поштовх надалі працювати над лікуванням ВІЛ.
Інші випадки одужання від ВІЛ
Нині відомо тільки про двох людей, які повністю вилікувалися від ВІЛ. Другий, "лондонський пацієнт" Адам Кастільехо, пройшов аналогічну операцію з пересадки кісткового мозку у 2016 році.
Також вкінці 2019 року повідомили про третього пацієнта, але науковці ще не опублікували остаточних висновків.