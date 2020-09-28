У американця Тімоті Рея Брауна, який став першою людиною у світі, яку вилікували від ВІЛ, виявили рак в останній стадії.

Про це сам чоловік розповів в інтерв'ю Associated Press.

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Я все ще радий, що це було у мене. Це відкрило двері, яких раніше не було, і надихнуло вчених працювати більше, щоб знайти ліки, які, на думку багатьох, неможливі,

– сказав Браун про свою трансплантацію.

У Брауна, також відомого як "берлінський пацієнт", виявили ВІЛ в 1997 році, коли він працював перекладачем в Німеччині. У 2006 році у нього також діагностували лейкемію. Через рік Брауну пересадили кістковий мозок, що дозволило вилікуватися від ВІЛ.



Чоловік, який перший одужав від ВІЛ / Фото Associated Press

З того часу він більше не виявляв у себе ВІЛ, але у 2019 році у Брауна виявили рецидив раку крові, а зараз хвороба поширилася по всьому організму.

Інші випадки одужання від ВІЛ

На цю мить відомо тільки про двох людей, які повністю вилікувалися від ВІЛ. Другий, "лондонський пацієнт" Адам Кастільехо, пройшов аналогічну операцію з пересадки кісткового мозку у 2016 році.

Також вкінці 2019 року повідомили про третього пацієнта, але науковці ще не опублікували остаточних висновків.